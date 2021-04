Investimento di una donna senza prestare soccorso, è grave. Eliambulanza in centro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente nel pomeriggio in via Roma a Zugliano, con una persona investita da un’auto lungo la strada centrale e lasciata dolorante sull’asfalto alle 16.55. Dopo le operazioni di assistenza sul posto la vittima, una residente in paese di 56 anni proprio nella stessa via, è stata trasportata in volo al San Bortolo di Vicenza in codice rosso.

A soccorrerla immediatamente e chiamare il 118 sono stati dei passanti, dopo aver udito il colpo in seguito all’impatto con un veicolo che non avrebbe arrestato la marcia dopo aver travolto la donna (R.V. le sue iniziali), impiegata in un’associazione di categoria vicentina.

Sul luogo dell’incidente è giunta in pochi minuti un’ambulanza del Suem dall’ospedale di Santorso ed è stata allertato anche il servizio di elisoccorso da Verona viste le lesioni potenzialmente gravi subite nell’impatto. Ora la donna, in condizioni gravi, si trova assistita nel reparto di neurochirurgia con prognosi riservata. Decisive saranno le prossime ore.

Allertati anche i carabinieri della compagnia di Thiene, presenti nel centro di Zugliano con due pattuglie nel tentativo di acquisire il prima possibile elementi utili all’individuazione del responsabile dell’investimento, che si sarebbe subito allontanato nel tentativo di far perdere le sue tracce. Ci sarebbero però delle testimonianze che consentirebbero ai militari di risalire all’identità dell’investitore. Nel tardo pomeriggio, infatti, l’automobilista possibile “pirata della strada” sarebbe stato riconosciuto e preso in consegna dalle forze dell’ordine.

La notizia sarà aggiornata in base al prossimo bollettino medico