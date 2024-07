Paura nella notte, a fuoco due auto e parte di una casa. Video

Notte agitata e di intenso lavoro quella scorsa quando, alle 2 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente in Via Isonzo a Zugliano per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Schio e Vicenza oltre ai volontari di Thiene con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e 21 operatori, hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento della casa, preoccupati che il rogo potesse in qualche modo estendersi alle abitazioni limitrofe. Le fiamme divampate nella parte interrata dell’immobile, si sono subito propagate all’esterno verso una barchessa dell’abitazione per poi interessare il tetto e il sottotetto in legno. I vigili del fuoco sono quindi riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato: salvaguardati dalle fiamme il piano terra e il primo piano.

L’incendio ha però completamente distrutto due auto nella parte interrata oltre a elettrodomestici e materiale depositato, tutto il tetto in legno e altre masserizie collocate nel sottotetto: danneggiati gli impianti e i servizi della casa. Le cause del rogo sono 0ra al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco: le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco dopo l’alba.