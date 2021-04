Botto all’incrocio, due auto coinvolte. Pensionato ricoverato in codice giallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano passate da poco le 11 quando ancora una volta il tratto di strada della provinciale nota come “Peschiera dei Muzzi” è stata resa la cornice di una collisioni tra due veicoli, venute a contatto all’altezza di un incrocio di fronte a una stazione di servizio.

Coinvolte nell’incidente due vetture e i rispettivi conducenti, uno dei quali trasportato all’ospedale San Lorenzo di Valdagno e ricoverato in pronto soccorso per le prime cure d’emergenza.

Si tratta di una persona anziana, di sesso maschile, che non correrebbe comunque pericolo di vita secondo le prime indicazioni, ma con lesioni di media gravità da verificare con accertamenti diagnostici. Illeso invece il conducente di una Seat Leon, che ha dato l’allarme subito dopo lo scontro con la Fiat Punto condotta dall’anziano all’altezza dell’incrocio tra la strada provinciale e via degli Alpini, lungo la sp35 in via Chiuse.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del Suem inviati dal polo sanitario territoriale di Valdagno ma anche una pattuglia di carabinieri per i rilievi sull’incidente, e una di polizia locale per occuparsi dei disagi alla viabilità, in attesa della rimozione dei veicoli danneggiati. Indicazioni su generalità e provenienza dei protagonisti del fatto di cronaca non sono al momento resi noti.