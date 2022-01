Danna di settant’anni travolta sulla provinciale: è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza la donna investita ieri sera a Castelgomberto in via XXV Aprile, lungo la strada provinciale 35 che porta in centro. Si tratta di una 70enne del posto, investita da una giovane residente a Cornedo Vicentino.

Il grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 19: la polizia locale Valle Agno è chiamata ora a ricostruire la dinamica dell’incidente e in particolare se la donna stesse attraversando e se lo stesse facendo sulle strisce pedonali, nonché se la velocità dell’auto fosse adeguata a un centro abitato. L’impatto è stato particolarmente violento e la donna è stata sbalzata sull’asfalto. E’ stata subito soccorsa da alcuni residenti della zona. Un’ambulanza del suem 118 è arrivata in poco tempo sul luogo dell’incidente.

Le condizioni ai sanitari son parse subito molto gravi, tanto che una volta prestate le prime cure e stabilizzata, il mezzo di soccorso è partito direttamente alla volta dell’ospedale di Vicenza. Il traffico è stato dirottato per un paio di ore su altre strade fino alla fine dei rilievi delle forze dell’ordine.