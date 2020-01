Incidente sul posto di lavoro: giovane operaio in rianimazione dopo una caduta

Intervento di soccorso in codice di massima urgenza stamattina a Spagnago di Cornedo Vicentino, dove un’eliambulanza del 118 ha prelevato un giovane uomo gravemente ferito in seguito a una caduta. Si tratta di un operaio, sembra di una ditta esterna, impegnato con alcuni colleghi in uno stabilimento produttivo di imballaggi industriali. Avrebbe circa 25 anni di età, indiscrezione da confermare.

La vittima del grave infortunio sarebbe caduta da un’altezza superiore ai 5 metri, riportando lesioni multiple da impatto al suolo. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vicenza, dove l’elicottero del Suem 118 è rientrato con a bordo l’infortunato bisognoso di cure immediate.

L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 10 gennaio, in via Ortigara, zona industriale della frazione di Cornedo, lungo la strada provinciale 246. L’allarme è scattato dall’interno dell’azienda Crocco spa, che produce imballaggi flessibili, dove si sono precipitati i soccorritori e in seguito anche i carabinieri e tecnici dello Spisal. Età precisa e provenienza dell’infortunato non sono al momento note.

La notizia è in aggiornamento