Raccolta del verde a domicilio dopo il patto tra Comune e Agno Chiampo Ambiente

Si tratta di un servizio appena inaugurato, a pagamento attraverso la corresponsione di un forfait di 40 euro comprensivo dei costi di trasporto e del personale, facoltativo e quindi in alternativa a chi preferisce occuparsi in maniera autonoma del conferimento delle ramaglie all’ecocentro cittadino.

“Un nuovo servizio che nella nostra visione c ompleta a 360 gradi il ciclo della raccolta dei rifiuti porta a porta “. La nuova raccolta del verde direttamente a domicilio per quanto riguarda ramaglie e vegetazione affine viene presentata così dal sindaco di Cornedo Francesco Lanaro, che in collaborazione con la società partecipata Agno Chiampo Ambiente mette a disposizione dei concittadini il “ritiro” del materiale da smaltire all’indirizzo di casa.

Per prenotare il servizio è necessario chiamare il numero 800.000540 dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, comunicando all’operatore, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo dove si desidera l’intervento ed un indirizzo email o recapito telefonico. L’utente poi riceverà via mail o telefonicamente un pro memoria, con le regole per accedere al servizio e le istruzioni per il pagamento, 40 euro ad intervento, con una portata massima di 6 metri cubi.