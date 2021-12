Violento frontale fra due auto: tre feriti, grave una donna – VIDEO

Drammatico incidente stradale poco dopo le 18,30 di sabato 11 dicembre a Cornedo Vicentino. Nel frontale fra due auto – una Fiat 500 e una Volkswagen Polo – tre persone son rimaste ferite e una donna è stata portata in codice rosso in ospedale. Lo schianto è avvenuto nei pressi della Sp 102 San Martino che collega Trissino con Cornedo sulla destra dell’Agno.

L’incidente ha coinvolto di striscio anche una terza vettura. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Arzignano: hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Polo una coppia rimasta incastrata e ferita all’interno dell’abitacolo.

Ferito anche il conducente della Fiat 500, mentre è rimasta illesa la conducente della Citroen C3 coinvolta parzialmente nell’impatto. I tre feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in ospedale: la donna è in gravi condizioni ed è stata ricoverata in codice rosso. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.