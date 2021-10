Dal Progetto Giovani un gruppo di ascolto libero per adolescenti

Ogni due settimane, da venerdì 15 ottobre, Progetto Giovani Valdagno proporrà “(sono) Tutt’orecchi” un gruppo di ascolto gratuito dedicato a ragazze e ragazzi fra i 16 ed i 20 anni.

L’iniziativa è nata dall’idea di quattro giovani volontarie che, durante l’estate, hanno svolto a Progetto Giovani Valdagno il loro Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), e un percorso di volontariato personale, portando all’attenzione degli operatori un desiderio condiviso: poter chiacchierare, parlare e confrontarsi tra pari, anche con la possibilità di chiedere consiglio e sostegno agli operatori di Progetto Giovani Valdagno.

Il gruppo di ascolto è stato pensato come uno spazio libero di condivisione e confronto, in cui i partecipanti possano esprimersi, raccontarsi, ascoltare ed essere ascoltati senza giudizio e senza obblighi, trattando argomenti leggeri e importanti. L’appuntamento con (sono) Tutt’orecchi sarà quindicinale e si terrà presso gli spazi di Progetto Giovani Valdagno, dalle 17.30 alle 19. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto ai singoli incontri, utilizzando il link prenotazioniPG. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0445 405308, inviare un messaggio Whatsapp al 327-6590330 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@progettogiovanivaldagno.it.

“Sono orgogliosa dell’avvio di questo progetto – spiega l’assessore alle politiche giovanili, Ester Peruffo – perché offre un nuovo servizio prezioso per i nostri giovani. Uno spazio di confronto strutturato e gestito tra coetanei è utile soprattutto dopo un periodo particolarmente stressante e destabilizzante come quello vissuto in pandemia. Da simili iniziative, inoltre, nascono spesso proposte che potranno essere sviluppate anche con la collaborazione degli operatori di Progetto Giovani”.