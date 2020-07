Eccidio di Schio. No all’istituzione di una Cerimonia Ufficiale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel consiglio comunale di Schio svoltosi ieri sera è stato bocciato l’ordine del giorno del consigliere Alex Cioni con il quale veniva proposto di ricordare l’anniversario dell’eccidio di Schio istituendo una cerimonia ufficiale in forma istituzionale della città alle ex carceri.

La maggioranza ha in sostanza riconfermato il sostegno al Patto di Concordia Civica sottoscritto da ANPI, AVL e dal Comitato Vittime dell’Eccidio di Schio nel 2005, bocciando la mozione a firma di Alex Cioni. Nel corso della discussione, tuttavia, pur con vari distinguo è emersa la disponibilità, manifestata dal consigliere Carlo Cunegato (Coalizione Civica) e dal consigliere Cioni (Schio Capoluogo) ad intraprendere un nuovo percorso in quanto entrambi hanno convenuto che il Patto di Concordia civica necessita di un aggiornamento, dato che non è più in grado di raggiungere gli intenti che i suoi promotori si erano prefissati.

Il Sindaco Valter Orsi ha poi confermato l’interesse dell’amministrazione ad allestire un tavolo allargato che, con ampia partecipazione e senza fretta, riproponga su basi più larghe e condivise lo stesso spirito di concordia che portò alla firma del Patto del 2005.