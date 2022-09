Entra in una sala giochi col martello, si da alla fuga dopo aver distrutto 13 slot machine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un 35enne originario dell’est Europa è entrato in una sala giochi munito di martello e in preda ad un raptus ha distrutto 13 slot machine, dopo aver compiuto l’atto criminale l’uomo si è dato alla fuga. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 settembre in un noto locale di Valdagno. I carabinieri sono stati allertati in tarda serata e hanno ritrovato l’attrezzo abbandonato dopo il danneggiamento. L’autore del gesto si è dileguato nelle vie cittadine pensando di eludere gli investigatori ma la fuga non è durata molto.

Le ricerche dell’individuo sono iniziate dopo i dovuti accertamenti e aver raccolto tutti gli elementi che hanno portato all’identificazione del soggetto, autore del reato. Tutte le pattuglie si sono messe alla ricerca dell’uomo, dopo circa tre ore è stato trovato, non prima di darsi nuovamente alla fuga a piedi vedendosi accerchiato dai carabinieri. Immediatamente raggiunto, ha mostrato un forte stato di agitazione, sono serviti alcuni minuti per placare l’ira del fuggitivo. E’ stato, quindi, condotto presso gli uffici del comando per l’espletamento degli atti dovuti.

Il 35enne è stato, infine, denunciato per il reato commesso e dovrà rispondere di danneggiamento aggravato dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria berica. Dopo l’interrogatorio svolto nella tenenza dei carabinieri non sono stati resi noti i motivi del folle gesto.