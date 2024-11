Ulss 8 Berica migliore azienda sanitaria d’Italia. Lo dice la classifica Agenas

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ l’Ulss 8 Berica di Vicenza la prima azienda sanitarie territoriali in Italia per il livello di performance manageriali nelle aree prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale e outcome. Lo dice la classifica stilata da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che per la prima volta ha stilato, a livello nazionale, una pagella sulla qualità di assistenza garantita ai cittadini dalle Aziende sanitarie locali.

Le 110 Asl sono state valutate sulla base di 40 indicatori suddivisi in 6 aree e 12 sotto-aree. Come detto, le aree prese in esame sono la sostenibilità economioco-patrimoniale, l’assistenza ospedaliera, la prevenzione, l’assistenza distrettuale e gli investimenti. Prima è risultata, appunto, l’Ulss 8 Berica, che copre un territorio di competenza di 1.240 chilometri quadrati e che comprende 58 Comuni e in 2 Distretti, per una popolazione complessiva di 492.835 abitanti.

Tutte al Nord le prime cinque classificate: dopo l’Ulss 8 Berica, ci sono nell’ordine l’Ats di Bergamo​ l’Azienda Ulss 6 Euganea, l’Azienda Ulss 1 Dolomiti​ e l’Azienda Usl Bologna. Un po’ più indietro l’altra azienda sanitaria vicentina, l’Ulss 7 Pedemontana.

Il commento di Dino Magnabosco

“Accogliamo con grande soddisfazione i dati pubblicati da Agenas. Questo prestigioso risultato testimonia la qualità del lavoro svolto e l’efficienza del nostro sistema sanitario territoriale”. Così Dino Magnabosco, presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 8 Berica, commenta il risultato ottenuto dall’azienda sanitaria vicentina.

“Un ringraziamento speciale va alla direttrice generale dell’Ulss 8, Patrizia Simionato, per la sua guida autorevole e strategica. La sua capacità di affrontare con competenza e determinazione le sfide del nostro sistema sanitario è stata determinante per raggiungere questo risultato di rilievo”. Magnabosco rivolge parole di elogio anche al personale dell’azienda: “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento a tutto lo staff medico, infermieristico e amministrativo. Ogni giorno, con grande dedizione e professionalità, lavorano per garantire ai cittadini servizi di altissima qualità. Questo traguardo è il frutto del loro impegno e della loro passione. Questo riconoscimento – conclude Magnabosco – deve essere uno stimolo per continuare a migliorare. Come sindaci, saremo al fianco dell’ULSS Berica per sostenere progetti e iniziative che puntino a offrire ai cittadini un sistema sanitario sempre più efficiente e all’avanguardia. Il risultato di oggi ci rende orgogliosi e fiduciosi per il futuro della nostra sanità territoriale.”

La soddisfazione di Zaia

“Delle cinque aziende sanitarie maggiormente performanti in Italia, tre sono venete: Vicenza, Padova, Belluno. I dati diffusi oggi da Agenas compongono un quadro veneto che evidenzia queste realtà, ma ritrae anche una situazione regionale diffusamente di alto livello, in cui brilla l’Azienda Ospedale Università di Padova tra le prime cinque aziende ospedaliere del Paese. Mi congratulo con i manager della nostra sanità, ma anche con i medici, gli infermieri e tutto il personale tecnico e amministrativo che permette di raggiungere l’obiettivo principale di questa sfida quotidiana: dare la miglior cura ai nostri cittadini”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta i dati resi noti dall’Agenas, aggiornati al 2023.

“Ancora una volta viene certificato che la sanità veneta si conferma in ottima salute. Questo non significa che non manchino difficoltà e la necessità di lavorare responsabilmente perché questi traguardi siano mantenuti, ma contraddice le cassandre che predicano fake news sostenendo il nostro modello sanitario non è in grado di dare risposte adeguate ai cittadini. La realtà, confermata dai dati, dice che la salute dei Veneti e quella di tutti coloro si rivolgono alle nostre strutture è in buone mani e che ogni possibile nuovo progresso organizzativo parte da condizioni di eccellenza”, termina il presidente Zaia.