Incidente mortale nel bosco, la vittima lascia cinque figli. Lunedì l’addio a nonno Angelo

Si chiamava Angelo Bicego lo sfortunato pensionato di 84 anni morto ieri in circostanze tragiche e improvvise nella contrada che porta proprio nella toponomastica il cognome di famiglia, sulle colline sopra Valdagno. L’anziano del posto è stato travolto da un ramo d’albero che stava tagliando ieri mattina con l’aiuto di uno dei cinque figli. Fatale per lui è stato ieri il trauma da schiacciamento riportato a causa del peso dello stesso pezzo di legno staccatosi dall’albero.

Padre e figlio si trovavano in una proprietà rurale nei pressi di Contrada Biceghi, nei pressi di località Catelvecchio, dove la vittima viveva. Stavano lavorando insieme per “far legna” in vista dell’inverno. I drammatici attimi che hanno strappato il laborioso Angelo ai familiari sono intercorsi a metà della mattinata di mercoledì, nel corso di un’operazione di taglio di alberi che non costituiva affatto una faccenda inedita per loro.

Qualcosa, però, per cause da appurare – sul posto si sono visti i carabinieri valdagnesi – è andato storto, causando l’irreparabile, mentre il figlio non è stato coinvolto nell’evento accidentale costato invece la vita al padre, per il quale è stato fatto levare anche il velivolo dell’elisoccorso pronto a trasportarlo in ospedale via cielo a Vicenza. Pronto a caricare il ferito qualora il team di pronto soccorso del Suem 118 inviato dal polo San Lorenzo della città fosse riuscito a rianimare il pensionato 84enne.

Missione salvavita purtroppo non riuscita, con decesso dell’uomo alla fine constatato dal medico inviato sul posto. Sul posto, a supporto delle operazioni d’emergenza, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Schio. Angelo Bicego, vedovo e come già sopra accennato padre di cinque figli (Raffaele, Alessandra, Stefano, Martina e Michele i loro nomi) aveva lavorato a lungo in passato nel settore alberghiero.

Stamattina intanto sono state ufficializzate le modalità delle esequie: si terranno lunedì pomeriggio della prossima settimana, alle ore 15, nella chiesa della frazione valdagnese di Castelvecchio. A partecipare saranno non solo i congiunti e i parenti più prossimi ma tanti amici delle contrade vicine “ai Biceghi” che ieri sono rimasti sconvolti alla notizia della sua morte improvvisa.