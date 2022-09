Prodotti tipici a km 0, mostre, musica e laboratori. Torna la “Festa dell’agricoltura”

Tutto pronto per la 12esima edizione della “Festa dell’agricoltura”, il centro storico di Valdagno sarà animato da musica, mostre, incontri, laboratori e stand gastronomici. A partire da venerdì 30 settembre la kermesse saluta l’inizio d’autunno con il tradizionale appuntamento che accoglie ogni anno migliaia di visitatori che avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio. Fino al 2 ottobre eventi ed iniziative coinvolgeranno grandi e piccini, per questi ultimi nel pomeriggio di sabato primo ottobre, ci sarà anche la possibilità di sbizzarrirsi con fogli e colori grazie al recupero di Dipinginterra, evento rinviato lo scorso sabato a causa delle previsioni meteo avverse.

Il “taglio del nastro” della Festa dell’Agricoltura avverrà venerdì alle 18 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Bruno Vendramin e quella di pittura di Sergio Polli in Galleria dei Nani a Palazzo Festari. Dalle 19.00 alle 20.30 verrà poi proposto l’apericena a km0 con assaggi e degustazione gratuita di prodotti locali alle Serre di via Carmini.

Nella giornata di sabato gli appuntamenti inizieranno alle 14 con il laboratorio gratuito per bambini e famiglie “Il cuscino profumato” alle Serre (solo su prenotazione al n. 366.6944918) e proseguiranno dalle 16.00 in centro con l’apertura degli stand gastronomici a cura di ProValdagno. Alle 17.00 verrà proposta la passeggiata “Le locande dell’800 di Valdagno” con partenza da piazza del Comune e, in serata, musica in piazza del Campanile con Fiorella Mauri. Sempre sabato è in programma “Cantine Aperte” con degustazioni gratuite alle Cantine Soldà (dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, con letture a tema a cura di Tiberio Bicego dalle 16.00 alle 18.00) e alla Cantina Masari (dalle 10.00 alle 17.00, prenotazione obbligatoria: 0445.410780).

Domenica 2 ottobre il centro si animerà sin dalle 9.30 con la mostra mercato, un’esposizione di trattori e attrezzature agricole, la mostra micologica curata dal Gruppo Micologico di Valdagno e la possibilità di pranzare nello stand in piazza del Campanile. Dalle 9.00 le Serre di via Carmini ospiteranno invece il laboratorio gratuito per bambini “Ecosistemi invisibili” in collaborazione con Biblioteca Civica, mentre alle 10.00 viene riproposta la passeggiata “Le locande dell’800 di Valdagno”. Nel pomeriggio si aggiungeranno dimostrazioni dedicate ai lavori di una volta, un laboratorio per fare la “pasta col torcio” e l’apertura straordinaria del Museo Civico Dal Lago, oltre ai diversi stand gastronomici.