Albero cade e centra un’auto in sosta. Danni anche al cancello del parco
Attimi di paura alle 13.30 di oggi in via Casoni a Torri di Quartesolo dove un imponente pino marittimo altro circa 15 metri è caduto schiantandosi a terra e danneggiando un’automobile che era ferma in sosta.
I Vigili del Fuoco accorsi sul posto dalla sede di Vicenza hanno tagliato e rimosso la pianta mettendo in sicurezza l’area e liberando il veicolo coinvolto. Oltre all’autovettura, l’evento ha causato danni anche alla recinzione di un parco pubblico comunale.
Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale, il sindaco e i tecnici comunali per le verifiche di competenza.
