Colpito da un tronco mentre fa legna: boscaiolo soccorso in elicottero

Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno è stato allertato a seguito della chiamata di una donna, il cui marito si era infortunato mentre facevano legna nei boschi tra località La Guardia e Passo di Campogrosso, nel territorio.

Risaliti alle coordinate del luogo dell’incidente, una squadra ha raggiunto l’uomo – R.L., 47 anni, di Recoaro Terme – a 1.300 metri di quota: colpito da una pianta, era stato sbalzato indietro e aveva sbattuto la schiena su un sasso.

La coppia si trovava in una zona difficile da individuare dall’alto: per questo, mentre arrivava sul posto l’elicottero di Verona Emergenza, i soccorritori hanno fatto segnali con le luci indirizzando l’equipaggio. Con un verricello di 40 metri sono stati quindi sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno stabilizzato l’uomo, lo hanno imbarellato, recuperato e trasportato all’ospedale di Verona. Non è in gravi condizioni.