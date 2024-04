Al via il cantiere per l’info point al Balasso: “Base per turismo e per i nostri soccorritori”

Presenzierà anche il presidente nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Maurizio Dellantonio alla cerimonia di apertura del cantiere del nuovo info point in costruzione in località Balasso a Valli del Pasubio questo sabato 13 aprile alle 16. Un’attesa e importante struttura comunale che sarà pronta fra pochi mesi, diventando la nuova base in alta quota della stazione scledense del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nonché un futuro spazio per un imprenditore o professionista della montagna che si voglia lanciare in attività ricettivo-informativa.

“E’ con grande orgoglio che finalmente, a 4 anni dall’inizio della progettazione, iniziamo i lavori di quest’opera – spiega il consigliere delegato (e volontario soccorritore di lungo corso) Alessandro Galasso – sognavamo di dare una sede in alta quota ai volontari del CNSAS Schio, che storicamente stazionano al rifugio Balasso tutti i weekend della stagione. Ora non saranno più costretti ad organizzare gli interventi avendo come punto d’ appoggio un locale pubblico, ma avranno a disposizione una degna sede perfettamente operativa”.

La nuova struttura infatti, una vera e propria casa in legno costruita con la tecnica di bio-edilizia dei tronchi portanti incastrati (blockbau), sarà grande circa 80 metri quadrati. Costruita con fondi in parte propri del comune e in parte con altri finanziamenti per un totale di circa 150mila euro, sarà divisa in due ambienti speculari: metà destinata come base per il Soccorso Alpino, metà per un info point-ristoro che il comune darà in gestione ad un privato o ad un gruppo costituito in un futuro prossimo.

“Quest’opera strategica ci permette di rinforzare la zona del Balasso come perno centrale del nostro sistema turistico – spiega l’assessore al Turismo Federico Pozzer – con l’ampio parcheggio che potrà accogliere auto e camper dei turisti ed escursionisti che grazie a questa nuova struttura pivotale in futuro potranno usufruire di un servizio di bus navetta verso la Strada delle 52 Gallerie. Un servizio indispensabile per decongestionare l’ intenso traffico che impegna la strada Ponteverde – Xomo nel periodo estivo”.

All’apertura del cantiere, che si festeggerà a partire dalle 16, verrà anche rinominato il piazzale, Balasso, che verrà ufficialmente chiamato Piazzale Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. “Abbiamo voluto dare un forte segnale di gratitudine ai nostri soccorritori – continua Galasso – uomini e donne che con impegno e dedizione sottraggono tempo a passioni e famiglia per dedicarsi a soccorrere coloro che si trovano in difficoltà sulle nostre montagne. Senza la loro presenza, la sicurezza nell’ andar per monti verrebbe inevitabilmente meno. A loro vogliamo perciò dire grazie e mostrare un concreto sostegno”. Durante la piccola cerimonia verranno quindi consegnate delle targhe di riconoscimento ai soccorritori vallensi ancora in attività e in congedo, alla presenza dei responsabili del CNSAS e del CAI Schio. “Ci tenevamo enormemente a concludere il nostro mandato amministrativo con questo momento – conclude Pozzer – dopo anni in cui le difficoltà per realizzare questo progetto sono state enormi, sia da un punto di vista finanziario che autorizzativo, possiamo finalmente dare la prima ‘picconata’ e avviare i lavori”.