Sbatte la testa sull’autobus dopo aver perso l’equilibrio in stazione. Grave pensionato

Avrebbe riportato un trauma cranico grave ed è stato ricoverato in ospedale San Lorenzo a Valdagno un pensionato vicentino di 79 anni, soccorso ieri mattina all’interno del piazzale di sosta e partenza delle autocorriere nella città laniera. Si è trattato di un fatto accidentale da quanto si è dato sapere, provocato da un probabile inciampo da parte dell’anziano, il cui capo è andato a sbattere su un autobus in quel momento fermo.

Immediatamente il personale di in servizio di Svt – Società Vicentina Trasporti – ha lanciato la richiesta di soccorso urgente al 118, con un’ambulanza e squadra sanitaria di emergenza che hanno percorso appena poche centinaia di metri dal polo medico valdagnese allo scalo cittadino degli autobus.

Il 79enne in un primo momento soccorso dall’autista sceso dalla corriera e confortato da chi si trovava nella stazione di viale Trento e da un familiare accorso, è stato subito stabilizzato sul posto e trasferito in pronto soccorso dopo il ricovero in regime di codice rosso. Parrebbe che l’uomo, residente nella vallata, fosse un passeggero in attesa di salire su un mezzo di trasporto pubblico, ma è inciampato su un cordolo di marciapiede in prossimità dello stesso in maniera fortuita.

E’ atteso nelle prossime ore un aggiornamento sull’evolversi della vicenda. Le iniziali della persona rimasta ferita sono S.U.