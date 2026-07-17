E’ tempo di Trans d’Havet, torna la trail running delle Piccole Dolomiti

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Il 25 luglio torna la grande classica del trail running con i suoi tre tracciati iconici. In conferenza stampa svelata anche la nuova partnership con il team Skyrunners Le Vigne per il grande ritorno dell’Ultrabericus Winter Trail. Quindici anni di sudore, di sfide all’ultimo respiro, di ghiaioni e natura incontaminata. La macchina organizzativa della Trans d’Havet viaggia già a pieni giri per un’edizione, la 15esima, che si preannuncia storica. Sabato 25 luglio 2026, nuova chiamata alle armi per il popolo del trail running per tornare a darsi battaglia sui sentieri delle Piccole Dolomiti, per una giornata che promette il consueto, altissimo tasso di adrenalina.

Squadra che vince non si cambia, e nemmeno i percorsi. Gli organizzatori hanno infatti blindato i consueti tracciati di gara che hanno consacrato questa competizione nell’Olimpo dell’off-road. Il piatto forte sarà ovviamente la Ultra, la prova maestra con i suoi 80 km e 5.500 mD+, che staccherà dal via a Piovene Rocchette per culminare fino al traguardo nel centro di Valdagno. Confermatissime anche le due sfide più veloci ed esplosive, che avranno entrambe la loro starting line fissata a Recoaro Terme: la Recoaro Marathon da 42 km e 2.700 mD+ e la “corta” ma insidiosa Montefalcone Half Marathon da 24 km e 1.500 mD+. Un menù tecnico, muscolare, roba per chi ha fiato e motore da vendere.

Guardando alle presenze, con ancora gli ultimi bibs da conteggiare, sulla Ultra siamo a quota 300 iscritti, altrettanti sul tracciato Marathon e 250 sulla Half Marathon. A suonare la carica ci pensa Matteo Meggiolaro, presidente dell’Ultrabericus Team, che lancia così il guanto di sfida per la prossima stagione: “Toccare quota quindici edizioni con la Trans d’Havet è un traguardo pazzesco, un vanto per tutto il nostro gruppo e per il territorio. Abbiamo confermato i percorsi storici perché sono l’anima di questa gara, il ring perfetto per chi vuole misurarsi con la severità delle Piccole Dolomiti”.

Ma le notizie non si esauriscono sul palcoscenico estivo. I vertici dell’Ultrabericus Team hanno deciso di fare un regalo enorme a tutti i runner che non amano appendere le scarpette al chiodo durante la brutta stagione. In occasione della conferenza stampa di questa mattina è stata confermata la nuova collaborazione con il team Skyrunners Le Vigne.

Il focus di questa partnership è uno solo, ma di quelli che fanno rumore: riproporre, dopo alcuni anni di stop, la tanto amata Ultrabericus Winter Trail. Sarà il tanto atteso appuntamento invernale, una gara vera, pensata appositamente per permettere agli atleti di scaldare i motori in vista dei grandi impegni primaverili del pianeta trail. Un rientro in calendario che ridarà linfa alle sfide sui sentieri freddi, testando gambe e carattere prima che la stagione entri nel vivo. Iscrizioni quindi al via dal 1 settembre.

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