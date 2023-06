Hockey Trissino bicampione d’Italia e pure “al cubo”: sbancato il Forte in rimonta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più solido del marmo, più bravo del “Forte”. Il Gs Hockey Trissino centra l’accoppiata 2022 e 2023, bissando lo scudetto di un anno fa nell’hockey su pista nazionale andando a far festa proprio sulla pista toscana degli avversari nella conquista del tricolore.

Gran partita e gran vittoria in rimonta del quintetto di Ale Bertolucci, che la spunta 4-3 con matchwinner il bomber Giulio Cocco a soli 2′ dalla fine, dopo che a inizio di gara4 i vicentini erano partiti “a gambero”, sotto 0-2. Grazie al blitz in Versilia la serie di finale si conclude così sul 3-1 per i detentori che così raddoppiano e portano il terzo titolo assoluto della storia del club in bacheca.

Firmata da Joao Pinto e Malagoli la prima parte di remuntanda dallo 0-2 al 2-2 con cui si è andati ieri sera all’intervallo, poi nella ripresa ancora avanti i toscani dopo 5′, ma Mendez e infine l’asso Cocco mettono il sigillo sullo scudo-bis. Portando in trionfo il portiere Zampoli, abile a parare un rigore a una manciata di secondi dalla sirena (si sarebbe andati all’extra time in caso di realizzazione). E soprattutto scatenando la festa a Forte dei Marmi.

Dopo il primo scudetto nel 1978, il tris del Trissino si completa dunque con il trofeo 2002 2 2023, che fa il paio da ieri con la Coppa Italia conquistata un mese fa al Paladante davanti al pubblico di casa. Il successo dei blucelesti suscita applausi anche in zona Brenta, perchè permette alla “cugina” Ubroker Bassano di accedere alle coppa europee. Si conclude così la stagione sportiva 2022/2023 dell’hockey su pista e il 100° campionato nazionale, che ha festeggiato il centenario dalla sua prima istituzione.