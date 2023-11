Altro maltempo: perturbazione più veloce, ma stato d’attenzione per corsi d’acqua e coste

Scatta in questi minuti una nuova allerta per un un ulteriore veloce impulso perturbato

che transita velocemente sulla regione tra la serata di sabato 4 e il primo mattino di

domenica 5, quando sono previste precipitazioni diffuse sulle zone centro

settentrionali, sparse altrove, anche con qualche rovescio o locale temporale.

Fenomeni in esaurimento entro il primo mattino. Localmente saranno possibili

quantitativi di pioggia di una certa consistenza specie sulle Prealpi, ma l’entità

complessiva delle precipitazioni sarà significativamente inferiore a quella dei due

eventi di questa settimana.

Limite della neve inizialmente intorno a 1500-1800, in rapido rialzo specie sulle

Prealpi, più contenuto sulle Dolomiti. Tra la serata di sabato e le prime ore di

domenica temporaneo rinforzo dei venti meridionali.

E’ da intendersi nelle zone in allerta idraulica GIALLA – come nel caso del vicentino – permanenza dei livelli sopra la prima soglia di allerta: nelle zone in allerta idraulica ARANCIONE permanenza dei livelli (parte di bassa pianura di Agide e vicino alla foce per il Brenta su VENE-D e VENE-E) sopra la seconda soglia idrometrica e inondazione delle aree limitrofe e golenali.

I bollettini sono stati emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione a partire

dalle ore 14 di oggi e fino alle ore 15.00 di domani, domenica 5 novembre.