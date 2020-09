Caccia, Regione: “Dopo la sentenza del Tar nessuno stop al piano di controllo dei corvidi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Ricordo che la decisione del Tar Veneto sul calendario venatorio di sospensione cautelare della caccia in preapertura per gazze, cornacchie nere, cornacchie grigie e ghiandaie non incide minimamente sul permanere delle condizioni per la piena attuazione dei piani di controllo per queste medesime specie, realizzati da parte delle Vigilanze provinciali e degli operatori autorizzati, cioè titolari di licenza di caccia formati ed abilitati”.

E’ quanto scrive l’assessore regionale veneto alla caccia alle associazioni del mondo venatorio e del mondo agricolo, nonché alle unità di coordinamento e gestione venatoria, alle Province, alla Città metropolitana di Venezia e ai relativi Servizi di vigilanza, invitando i soggetti autorizzati ad incrementare l’attività di controllo delle popolazioni dei corvidi.

L’assessorato chiarisce che la sospensione della caccia ai corvidi è limitata alle sole giornate di pre-apertura e non interferisce con la prosecuzione dei piani di controllo volti ad attuare il contenimento di specie invasive che, in particolare in questa stagione, causano gravi danni a vendemmie e raccolti . “Come pienamente validato da Ispra, l’Istituto nazionale per la protezione ambientale, gli interventi di contenimento della popolazione dei corvidi già programmati dai piani di controllo delle Province e della Città metropolitana devono proseguire con continuità – rileva l’assessore – al fine di limitare i danni alle attività agricole e alla fauna stessa e di presidiare la salute pubblica. Ricordo infatti che queste specie sono possibili vettori di diffusione di malattie virali come le Arbovirosi (West Nile e Ututu)”.