Coronavirus/Veneto: i casi aumentano senza impennate. 37 positivi nel Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In Veneto l’aggiornamento dei dati relativi ai casi di contagio del virus asiatico covid-19, secondo il report del mattino, rileva 543 affetti nel complesso (comprensivo di guariti e deceduti). Sono 32 in più rispetto alla precedente rilevazione disponibile (delle ore 18 di venerdì) e 62 rispetto alle informazioni disponibili 24 ore prima, vale a dire all’alba di ieri mattina. Una nuova vittima, purtroppo, è stata aggiunta alla lista dei decessi – sono ora 13 in tutta la regione sui 147 in Italia – in cui il coronavirus risulterebbe tra le concause di morte, in attesa di ulteriori verifiche.

Si tratta di un paziente originario del Padovano di 69 anni, anche in questo caso noto come pluripatologico. Il numero dei ricoverati è di 164 degenti (+20 nell’arco delle 24 ore), 41 (+14) dei quali sotto stretta assistenza in terapia intensiva. Nel Vicentino si registrano in totale 37 persone positive al tampone, 14 in più rispetto a venerdì mattina.

In gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza risultano ora 5 malati assistiti in rianimazione. Ai quattro ricoverati noti se ne sarebbe aggiunto un quinto nel corso della notte. In totale, dopo le dimissioni ieri della seconda persona guarita (il giocatore di hockey su pista dell’Alto Vicentino) si sono registrati nuovi ricoveri: il “saldo” registra in tutto 8 persone in cura, di cui cinque come detto in condizioni gravi. A Santorso, invece, sono 6 ora le persone accolte nei reparti dedicati ai contagiati dal virus, una a Bassano, il primo caso registrato ieri, che presentava solo lievi sintomi.

Da ricordare il numero verde istituito dalle Regione Veneto 800.462340 a disposizione per informazioni e prassi da adottare, in affiancamento al 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero per la Salute all’inizio dell’emergenza sanitaria nazionale.