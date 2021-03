Da lunedì il Veneto in zona rossa: scuole e i negozi chiusi. Tutte le restrizioni

Il Veneto da lunedì va in rosso, insieme alla Provincia autonoma di Trento, alla Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Campania e il Molise (anche queste ultime due erano già in rosso).

Sono queste le decisioni prese dalla Cabina di Regia e comunicate nel tardo pomeriggio. Misure necessarie dato il rapido e forte espandersi del contagio da Covid-19 (la variante “inglese” del virus con la sua più alta contagiosità, ha ricordato oggi Zaia, è in Veneto arrivata al 70% dei casi).

Sono 10 quindi le Regioni che da lunedì saranno in zona rossa, quella con le massime restrizioni, fra le quali tutte le scuole in didattica a distanza al 100%, i negozi chiusi, con l’eccezione dei supermercati e i generi di prima necessità, gli spostamenti vietati – se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute -, così come vietate saranno le visite a parenti e amici, mentre invece le passeggiate e l’attività motoria saranno possibili ma solo vicino all’abitazione.

A provocare la serrata non sono solo i dati dell’incidenza (194,4 casi ogni 100 mila abitanti) o i tassi di occupazione degli ospedali (sotto la soglia di rischio), ma il peggioramento del parametro Rt, giunto questa settimana all’1,28. E proprio l’indice Rt e la nuova stretta prevista dal decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, f andare in rosso le dieci regioni e province autonome, mentre le altre passano in arancione, Sardegna a parte che spunta ancora il colore bianco. Ancora in corso di valutazione invece i dati della Basilicata.

I numeri del virus sono tornati a essere preoccupanti in Veneto, come nel pieno della ‘seconda ondata’: 1.932 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 29 decessi. Il totale degli infetti da inizio epidemia ha superato la soglia dei 350.000, mentre quello delle vittime ha raggiunto quota 10.074. 1 di 7 Ecco tutte le restrizioni che entreranno in vigore alla mezzanotte di domenica 14 marzo e fino al 6 aprile. Spostamenti. È vietato ogni spostamento (anche all’interno del proprio Comune), in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Stop alla deroga che consentiva visite a parenti e amici. Ci si potrà recare in abitazioni diverse dalla propria solo per lavoro, necessità e salute. Negozi. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 23 del Dpcm (tra gli altri, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta). Scuole e asili nido. Da lunedì didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado e sospese anche le attività degli asili nido e scuole dell’infanzia.

Mercati all’aperto. Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Parrucchieri e centri estetici. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, tintorie, pompe funebri.

Bar e ristoranti. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, ecc). Sarà possibile solo la consegna a domicilio senza limiti di orario mentre la ristorazione da asporto sarà possibile fino alle 22 (per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18). Sport. L’attività sportiva è consentita solo in forma individuale. Sospese quindi tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto. Sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Musei, mostre e biblioteche. Sono sospese le mostre, chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, in biblioteca il prestito di libri sarà possibile solo su prenotazione.