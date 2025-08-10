Incendio Parco del Vesuvio: dal Veneto in partenza colonna mobile della protezione civile

“Il drammatico incendio che sta devastando il Parco Nazionale del Vesuvio è certamente un’emergenza di portata nazionale. Ho ascoltato con attenzione le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e accolto il suo appello alla mobilitazione: il Veneto risponde presente”. Lo crende noto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“Abbiamo già disposto la partenza, in queste ore, della nostra colonna mobile di Protezione Civile – aggiunge Zaia – composta per il momento da 5 squadre AIB, 10 mezzi fuoristrada, 2 autobotti e un mezzo di supporto logistico, per un totale di oltre 30 operatori. Siamo pronti a fare qualsiasi cosa possibile per aiutare i nostri amici della Campania e la loro Protezione Civile, mettendo in campo le risorse che ci sono richieste e restando in collegamento con le strutture del Dipartimento per garantire ulteriori disponibilità se fosse necessario”.

Le squadre venete opereranno in coordinamento con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con le strutture operative della Regione Campania. “Il Veneto – prosegue Zaia – è una terra che conosce bene le emergenze e sa quanto sia fondamentale agire con rapidità ed efficacia. I nostri uomini e donne della Protezione Civile sono pronti ad affrontare contesti difficili, portando competenze e mezzi dove c’è più bisogno”.

Il contingente sarà operativo nello spegnimento delle fiamme e nel presidio delle aree a rischio, oltre che nel supporto logistico alle operazioni sul campo. “Al Presidente De Luca e ai cittadini campani va la nostra vicinanza e il nostro aiuto concreto”, conclude Zaia.

