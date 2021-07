Meteo, maltempo in arrivo sul Vicentino: rovesci di pioggia con possibili “tempeste”

E’ scattata l’allerta gialla per quattro bacini idrografici del Veneto, e tra questi anche l’area che comprende il territorio pedemontano e fino alla pianura del Vicentino. Con il trascorrere della giornata le nubi occuperanno il cielo e sono previste in serata diffuse precipitazioni di pioggia, accompagnate da possibili raffiche di vento e tempeste di ghiaccio.

A rendere noto il mutamento delle condizioni meteorologiche è il centro servizi decentrato dell’Arpav del Veneto, che in sintesi mette in guardia la popolazione e le forze di intervento e soccorso per i forti temporali in arrivo.

Il bollettino meteo è stato diffuso alle 14 di giovedì, mettendo in moto la capillare rete di comunicazioni ad associazioni di protezione civile, comandi provinciali dei vigili del fuoco ed enti locali. Di seguito il testo inoltrato agli organi di stampa. “Nel pomeriggio e sera di oggi tempo a tratti instabile specie su zone montane/pedemontane dove sono probabili rovesci e temporali locali/sparsi. Non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti”.

Lo stato di allerta diramato su alcune zone – Alto Piave, Piave pedemontano, bacino del Bacchiglione, Alpone e Alto Brenta, Adige-Garda e Monti Lessini – e interessando quattro province, perdurerà fino alla mezzanotte odierna, per poi diramare un aggiornamento puntuale domani. Dopo la “sfuriata” di maltempo prevista di maltempo nelle prossime ore, a partire da stanotte il cielo tornerà limpido e da venerdì a domenica sono in previsione temperature calde e afa da piena estate.