Meteo, stato di attenzione per il forte vento e neve fino a mercoledì notte

E’ stato dichiarato lo stato di attenzione per vento forte in Veneto. Le previsioni meteo infatti segnalano, a partire da stasera e per tutto domani, l’arrivo di una perturbazione importante.

E’ previsto infatti un rinforzo dei venti da nord est, che saranno tesi in pianura e tesi/forti sulle dorsali prealpine, sulla costa (in particolare quella centro-meridionale) e nella pianura limitrofa (in particolare sud orientale).

Per poter garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema regionale di Protezione Civile, come da avviso del Centro Funzionale Decentrato della Regione, è stata quindi dichiarata la fase operativa di “attenzione per vento forte” (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) sulla zona prealpina, di pianura e costiera, dalle ore 21 di oggi alla mezzanotte di domani.

Inoltre, è stato dichiarato lo stato “stato di attenzione per neve” (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per la pianura, le zone collinari e il Bellunese meridionale.

Sono, infatti, previste per mercoledì 2 dicembre nevicate fino a quote collinari, con possibili accumuli di alcuni centimetri nei fondovalle prealpini (localmente anche 5-10 centimetri) e sui Colli Euganei e Berici; in pianura possibile a tratti un po’ di neve o pioggia mista a neve: non si escludono temporanei modesti accumuli sulle zone interne; nel pomeriggio limite della neve in lieve rialzo con fenomeni di minore entità.