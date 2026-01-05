Salvataggio notturno e sottozero sul Grappa: 21enne si perde sopra un salto di roccia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Soccorso alpino in azione la notte scorsa sul massiccio del Grappa nel territorio di Romano d’Ezzelino, dove un escursionista padovano di soli 21 anni, scendendo ieri pomeriggio lungo l’impegnativo sentiero numero 180 sul Monte Grappa, ha perso la traccia del sentiero, finendo bloccato sul ripido versante erboso che dà sopra le pareti della palestra di roccia della Valle di Santa Felicita.

Il ragazzo, di Albignasego, ha chiesto quindi aiuto agli amici, che hanno contattato il 112.

L’allarme è scattato verso le 19.30, quando i vigili del fuoco – che grazie alla luce della sua pila avevano rintracciato il punto dove si trovava il giovane – hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Cinque soccorritori si sono quindi portati sul posto, avvicinandosi con i mezzi, per poi proseguire a piedi: risalire al punto esatto dove si trovava il 21enne e avvicinarsi non è stato semplice. Mentre una squadra sanitaria attendeva più a valle, in caso di necessità, i soccorritori lo hanno raggiunto, a poca distanza dal salto di roccia di diverse decine di metri: stava bene, seppur infreddolito e affaticato. Dopo averlo assicurato, i volontari lo hanno ricondotto lentamente verso valle, attrezzando anche una calata di un centinaio di metri su un tratto verticale. La squadra, compreso un soccorritore della Stazione dei Sette Comuni, è rientrata attorno all’una, il ragazzo è tornato a casa autonomamente.

1 di 3

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.