Torna il Motor Bike Expo con oltre 600 espositori. Quattro giorni di eventi dal vivo

E’ l’evento per eccellenza degli amanti delle due ruote a motore. Torna nella sua forma originale, dopo le limitazioni dello scorso anno, il Motor Bike Expo, la kermesse motociclistica che viene ospitata nella sede di Veronafiere e che riscontra grande successo anche nel vicentino per i molti gruppi di appassionati che organizzano la “spedizione”. In programma da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022, il programma prevede una serie di eventi dal vivo.

A dar vita al Motor Bike Expo saranno gli otto padiglioni fieristici, pronti ad ospitare oltre 600 espositori per un’area espositiva complessiva di 120 mila metri quadrati. Oltre a moto, accessori e abbigliamento la fiera ha un occhio di riguardo per artigianato e design rispettando i valori del Made in Italy. Per i piccoli produttori e artisti sarà l’occasione di confrontarsi con il grande palcoscenico per proporre nuove idee, dove le aziende italiane esprimono il loro potenziale da mettere a disposizione come grande eccellenza nel panorama internazionale.

“Siamo molto orgogliosi – dichiara Paola Somma, co-fondatrice di Motor Bike Expo –che, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che ospiterà oltre 600 espositori in un contesto sicuro e in un ambiente che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un’occasione di business e d’incontro per le aziende del settore delle due ruote: MBE torna a riempire, come nell’edizione pre pandemia del 2020, i sette padiglioni (più uno dedicato all’E-BIke) nella tradizionale formula dei quattro giorni. Tutto è pronto a Verona per accogliere i nostri appassionati visitatori che potranno vedere finalmente dal vivo i nuovi modelli, ma soprattutto le oltre cinquanta anteprime mondiali realizzate dai preparatori del mondo custom. Invitiamo i visitatori ad utilizzare la prevendita online, in modo da garantire una manifestazione sicura per tutti”.



Made in Italy tra design e artigianato

Da sempre Motor Bike Expo è culla di progetti frutto della creatività e della manualità di artigiani che disegnano, modellano e costruiscono oggetti speciali tipici del “Made in Italy”. Sono proprio questi prodotti unici che esaltano la convivenza dei “piccoli” preparatori con le grandi aziende della produzione di serie, che colgono l’occasione per ispirarsi in vista dei progetti futuri. Tra i tanti nomi presenti troviamo Tamburini Corse (al Padiglione 6), azienda che produce motociclette fondata da Andrea Tamburini, figlio di Massimo, designer nell’olimpo dei progettisti, che non ha certo bisogno di presentazioni. Motor Bike Expo si conferma grande palcoscenico per le nuove idee, qui le aziende italiane esprimono il loro grande potenziale: il “Made in Italy delle due ruote” è riconosciuto come una grande eccellenza nel panorama internazionale.

Partnership: tra storiche conferme e prestigiose nuove collaborazioni

Tutti i Main Partner della scorsa edizione sono confermati e nuovi brand si aggiungono alla grande famiglia di Motor Bike Expo. Jeep sarà presente anche con una spettacolare area test ride con ponti e vari ostacoli per mettere alla prova i nuovi modelli del marchio di fuoristrada più famoso al mondo. Red Bull darà ancora più energia a MBE con aree ed attività mozzafiato. Virgin Radio non farà mancare il suo spirito rock con personaggi, musica, approfondimenti e concorsi per tutti i generi di moto. Motul riconferma la sua partnership con attività e veicoli tutti da scoprire. Anche FIM – Federazione Internazionale del Motociclismo – suggella il suo sodalizio con MBE dopo la prestigiosa collaborazione di Monte Carlo in occasione dei FIM Awards; Sielte si aggiunge come new entry e, oltre ad uno spazio espositivo e diverse attività in fiera, sosterrà come title partner i workshop del programma MBEducation.

MBE “We think green”

Grande attenzione sarà dedicata alla mobilità sostenibile e alle aziende che stanno producendo veicoli a basso impatto ambientale, con un’intera area dedicata al tema della “green mobility” al padiglione 5. Alla tradizionale esposizione dei 7 padiglioni di Veronafiere, si aggiungerà l’ottavo per prendere contatto dal vivo con l’innovativo mondo delle E-Bike. Sarà allestita una vera e propria pista per biciclette a pedalata assistita, sulla quale il pubblico vedrà sfidarsi grandi campioni in gare combattute e divertenti. La più attesa? Il nuovo trofeo MBE-BIKE TROPHY, tappa ufficiale del campionato italiano. MBE sottolinea la sua filosofia nel rispetto dell’ambiente anche grazie alla partnership “We think green” in collaborazione con Olitema. Anche in questo caso sono tante le novità da vedere a Veronafiere, tra cui una special realizzata per l’occasione e che verrà svelata nella giornata di venerdì da Officine GP Design.

Chi arriva in moto parcheggia gratis in fiera

Dopo l’esperienza della “Special Edition”, che ha letteralmente aperto le porte ai motociclisti, anche per l’edizione 2022 MBE riserverà il parcheggio gratuito alle motociclette, con ingresso dalla Porta C.