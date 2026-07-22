Tromba d’aria a Sottomarina. Lettini e ombrelloni spazzati via dalla spiaggia

Una tromba d’aria ha travolto la spiaggia di Sottomarina ieri sera, spazzando via lettini e ombrellini da alcuni stabilimenti balneari. Attimi di paura per chi era presente, che ha visto volare in aria oggetti pesanti, che sono finiti scaraventati a terra a distanza dalla colonna d’aria. Colpiti in particolar modo i bagni Clodia.

Il sindaco Mauro Armelao ha voluto esprimere la sua vicinanza puntando l’attenzione sull’importanza delle attività balneari e sul grande lavoro di intere famiglie. Il primo cittadino ha spiegato che dietro ad ogni bagno ci son famiglie e sacrifici che rischiano di vedere il loro lavoro spazzato via da un evento atmosferico. Sottolineando la vicinanza dell’amministrazione comunale e l’attenzione verso gli sviluppi della situazione, Armelao ha sottolineato il carattere tenace della comunità e si è detto certo che tutti si rialzeranno presto.

(video da Chioggia TV)

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