Una domenica con l’allerta gialla per temporali

Domenica il tempo sarà instabile con piogge a tratti, a prevalente carattere di rovescio e temporale che localmente, specie tra Prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha perciò dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per rischio idrogeologico da temporali su tutto il territorio regionale, per la giornata di domani domenica 26 luglio.

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