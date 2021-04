Venti in arrivo sul Veneto: dichiarato lo stato di attenzione. Giù le temperature

La situazione meteorologica attesa sul territorio regionale prevede – dalla mattina di domani martedì 6 aprile – venti tesi o a tratti forti sui rilievi e nelle valli (per raffiche da nord), e bora sulla costa, sulla pianura limitrofa e sulla pianura sud orientale, con attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la “fase operativa di attenzione” su zone montane, pedemontane, costa e pianura limitrofa e pianura sud orientale per vento forte. Fase da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento. Lo stato di attenzione è valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 16 di domani 6 aprile 2021.

Per domani è previsto tempo variabile a tratti instabile soprattutto nelle prime ore; annuvolamenti più consistenti nella prima metà della giornata alternati a crescenti schiarite a partire dalle Dolomiti; possibili annuvolamenti cumuliformi sulla fascia prealpina al pomeriggio. Le precipitazioni hanno probabilità medio-alta (50-75%) tra la notte e la mattina di fenomeni sparsi generalmente modesti ma con qualche breve rovescio; dalla mattinata fenomeni in diradamento ed esaurimento a partire da nord, anche se localmente potranno ripresentarsi nel pomeriggio su Prealpi e pedemontana. Limite della neve fino a 300-500 metri sulle zone montane; non escluso qualche fiocco misto a pioggia sulle estreme zone orientali della pianura. Le temperature saranno in calo sensibile fino a valori ben inferiori alla norma, con minime raggiunte in serata, prossime o di poco inferiori a zero anche in pianura.