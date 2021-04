Piomba sul passaggio a livello e carambola sui binari. Conducente miracolato, treni fermi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia doppiamente sfiorata ieri poco dopo le 19.30 a Dueville, quando un’auto di colore nero è piombata come un proiettile sul passaggio a livello della linea ferroviaria Vicenza-Schio, schiantandosi sul basamento delle sbarre e carambolando sui binari, oltrepassandoli e rimanendo a poche centimetri dalle rotaie. A bordo della vettura un giovane thienese di 27 anni, uscito malconcio dall’abitacolo della sua Volkswagen Golg e trasportato in codice di media urgenza al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza.

Oltre a ringraziare la sua buona stella per essersela cavata dallo schianto tutto sommato con un “conto” accettabile sul piano fisico – si parla di contusioni multiple e possibili fratture – il conducente dell’auto forse deve la vita anche al macchinista del treno appena partito dalla stazione di Dueville, che ha frenato la corsa, proveniente da sud. Questo secondo il racconto fornito dalla centrale operativa del Suem che ha inviato i soccorsi. Il passaggio a livello insiste su via Monte Pasubio, in direzione di Novoledo e Villaverla.

Il convoglio, infatti, stava prendendo velocità ed è stato arrestato in prossimità del crocevia con inoltre la linea che collega il capoluogo berico all’Altovicentino. Rimasta bloccata per circa un’ora, fino alle 21 della sera di Pasquetta. Un sospensione ritenuta necessaria per consentire prima di tutto le operazioni di soccorso del ferito e poi per quelle più laboriose del recupero dei rottami del mezzo accartocciato. Un pesante sostegno in cemento di protezione è stato divelto dallo scontro, al pari di parte della conta che delimita il corso dei binari, danneggiando e rendendo inservibile temporaneamente la struttura dopo l’episodio.

L’auto a velocità elevata proveniva dal centro abitato di Dueville ed era diretta a Villaverla: ha centrato in pieno il plinto di sostegno mentre le “lance” si stavano abbassando. In attesa dei più precisi riscontri delle forze dell’ordine intervenute sul posto, polizia locale Nord Est Vicentino e polizia ferroviaria in particolare, per i rilievi sull’incidente e conoscerne l’esatta dinamica, si attende la conferma sul tasso alcolico del protagonista della vicenda. Si tratta di A.D.F., residente a Thiene di 27 anni, apparso in condizioni psicofisiche alterate non per i traumi riportati ma, come hanno riferito i soccorritori, ma per l’ebbrezza evidente.

La notizia è in aggiornamento