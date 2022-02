Al via Danza in Rete Festival. In cartellone oltre 50 appuntamenti dal vivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ai nastri di partenza la quinta edizione di Danza in Rete Festival Vicenza-Schio. Promossa dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza con Fondazione Teatro Civico di Schio, la rassegna è in programma dal 19 febbraio al 4 maggio in varie sedei delle due città. “Danza, Vivi, Sogna” il titolo beneagurante scelto per il 2022 che vede il ritorno completamente in presenza di tutte le sezioni che hanno contribuito negli anni a creare la struttura dell’evento: 11 spettacoli, 16 performances, 1 studio, 2 masterclass, 17 incontri con gli artisti, 2 percorsi di audience development ed engagement, 1 dance class inclusiva, 2 spettacoli per bambini.

In cartellone, dunque, oltre 50 appuntamenti dal vivo con la direzione artistica di Pier Giacomo Cirella in collaborazione con Loredana Bernardi, consulente artistica per la stagione di danza e Alessandro Bevilacqua, dello staff comunicazione e programmazione danza e circo contemporaneo del TCVI. In programma una prima mondiale – “Contemporary Dances 2.0” di Hofesh Shechter Company – Shechter II -, 10 prime nazionali di cui 3 lavori in coproduzione e 9 prime regionali. I nomi, prestigiosi, degli artisti e delle compagnie protagoniste degli spettacoli sono quelli di FND/Aterballetto, Hofesh Shechter Company/Schechter II, David Parsons Dance, i primi ballerini dell’Hamburg Ballett Silvia Azzoni e Oleksandr Ryabko, il Balletto Yacobson di San Pietroburgo e i Ballets Jazz de Montréal, Silvia Gribaudi, Collettivo Mine, Compagnia Opus Ballet, Francesco Marilungo, Marco D’Agostin e tanti altri.

Oltre che del sostegno del Ministero della Cultura, il Festival si avvale dei contributi della Camera di Commercio di Vicenza che interviene per supportare le attività culturali realizzate in rete; può contare inoltre delle partnership con Operaestate Festival Veneto e La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale, Università Iuav di Venezia, con cui sono state siglate delle intese per il sostegno alla giovane danza d’autore.

Danza in Rete Festival_Vicenza – Schio, nato come spin-off della stagione di danza del Teatro Comunale di Vicenza si inserisce in una tradizione culturale e di fruizione di spettacolo consolidata. Nasce con la missione dichiarata di creare nuovi stimoli, motivazioni, impulsi per accompagnare la crescita della comunità, abbattendo pregiudizi culturali, limiti urbani e consuetudini sociali, aprendo nuove visioni sulla sperimentazione di codici artistici e coreografici. Il Festival, inoltre, si propone di incidere maggiormente nel processo di ricambio generazionale nell’arte della danza, focalizzando le energie e decidendo di accompagnare nel percorso di crescita alcuni talenti per verificarne potenziale e preparazione, offrendo loro possibilità di esperienze diverse, inserendoli in un contesto organizzativo, professionale, produttivo reale, nel quale dovranno poi dimostrare professionalità e maturità.

Nasce con questi presupposti la novità dell’edizione 2022, l’Artista in Rete, un danzatore/coreografo italiano emergente con il quale stringere un dialogo serrato per la durata dell’evento; superando il concetto di residenza artistica l’Artista realizzerà una vera e propria ‘dimora’ creativa e formativa nelle sedi del Festival, per aprirsi alla scoperta e al confronto, alla riflessione e alla discussione. L’Artista in Rete 2022, è Lorenzo Morandini, performer emerso sulla scena nazionale di danza grazie al suo progetto “Idillio”, dedicato all’analisi del movimento e dei segni che lo caratterizzano. Altra novità della nuova edizione del Festival è rappresentata dal ritorno degli artisti stranieri negli Spettacoli, ma anche nella sezione Off, con ospitalità del coreografo e performer libanese Bassam Abou Diab e del siriano Saeed Hani, progetti presentati per la prima volta in Italia.

Il programma completo del Festival è disponibile qui. Biglietti e abbonamenti per sono in vendita da giovedì 10 febbraio, online e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (appuntamento obbligatorio), anche per gli eventi in programma a Schio.