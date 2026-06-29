Due meccanici investiti da una fiammata in officina: uno è grave

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 29 giugno, ad Altavilla Vicentina presso l’officina meccanica Bertocco Service, in via Lago Maggiore: due operai sono rimasti gravemente ustionati.

L’incidente è avvenuto al civico 128 in tarda mattinata, intorno alle 11. Per cause in corso di accertamento da parte dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, le fiamme scaturite da un’improvvisa esplosione avrebbero investito due meccanici. Sul posto sono arrivati immediati i soccorsi e i due lavoratori, che presentavano diverse ustioni, sono strati trasferiti in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Uno dei due è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.