Cade da tre metri: in gravi condizioni un lavoratore

Gravissimo infortunio questa mattina intorno alle 8 ad Asigliano nello stabilimento della ditta Naturello, azienda agroalimentare in via Ca’ D’Oro 50. Qui un 38enne è caduto da un’altezza di tre metri riportando traumi importanti al bacino e alla testa.

I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Verona Emergenza: l’uomo è stato trasferito in codice rosso nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono critiche. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica.

“Ancora un incidente sul lavoro, ancora una caduta dall’alto: siamo in apprensione per l’operaio rimasto gravemente ferito oggi ad Asigliano Veneto. Sono giornate caldissime e impegnative, siamo all’inizio di agosto, ma non possono esserci giustificazioni o scuse. Facciamo i nostri auguri al 38enne coinvolto e ribadiamo: rallentiamo. La sicurezza sul lavoro deve venire prima di tutto: scadenze, orari, periodi di ferie non valgono la vita di una persona”. Lo dichiara il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toìgo.

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