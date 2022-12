Si sente male in auto: 45enne muore nonostante i tentativi di rianimazione

Un automobilista 45enne ha perso la vita questa mattina 14 dicembre a Altavilla Vicentina mentre si trovava all’interno della sua auto. L’uomo è stato colpito da un malore fatale.

A dare l’allarme, intorno alle 7.30 in via Lago di Carezza, sono stati alcuni passanti che si sono accorti che l’uomo stava molto male: lo hanno tirato fuori dall’auto e chiamato il Suem 118, prestandogli le prime cure in attesa dei soccorsi. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sono andati avanti a lungo, ma purtroppo non hanno sortito l’esito sperato e il 45enne è deceduto. Sul posto anche i carabinieri.