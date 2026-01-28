Apre il nuovo Centro Prelievi al San Bortolo 2: ampi spazi e parcheggio più comodo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con spazi molto più ampi e accoglienti, cinquanta posti auto e undici postazioni di accettazione tutte dotate di bancomat, sarà attivo da lunedì 2 febbraio il nuovo Centro Prelievi di Vicenza in via Cappellari al “San Bortolo 2”, ex seminario, che andrà così a sostituire la struttura utilizzata fino a oggi nell’area del chiostro dell’ospedale. Quest’ultima resterà regolarmente attiva fino a sabato 31 gennaio, pertanto il trasferimento non avrà alcuna ripercussione sulla normale attività del servizio.

L’accesso al servizio sarà su prenotazione online, tramite il sistema ZeroCoda all’interno del portale dell’Ulss 8 Berica, dove già da alcuni giorni è presente un avviso per gli utenti, mentre il calendario degli appuntamenti già propone la nuova sede a partire dal 2 febbraio.

Il nuovo Centro Prelievi avrà anche 2 postazioni per la consegna dei campioni, di cui una dedicata ai pazienti fragili, mentre i prelievi si svolgeranno in dodici postazioni suddivise in otto ambulatori studiati per garantire la massima privacy.

Particolare attenzione all’accessibilità: nell’area di sua proprietà antistante l’ingresso del nuovo Centro Prelievi, l’Ulss 8 Berica ha ricavato 50 posti auto destinati all’utenza del servizio, di cui 4 riservati ai disabili.

Il parcheggio è pensato in particolare per gli utenti anziani o fragili, mentre per tutti gli altri una valida soluzione è rappresentata dal Park Cricoli. Sempre nell’ottica di agevolare l’accessibilità, l’Ulss 8 Berica ha concordato con Svt di inserire da lunedì 2 febbraio una nuova fermata della Linea 30 CentroBus in viale Rodolfi, presso un punto di sosta già utilizzato da altre linee urbane. La fermata, è subito prima dell’ospedale, dista 200 metri a piedi dal nuovo Centro Prelievi, rendendo dunque il Park Cricoli un’alternativa molto pratica e consigliata anche per quanti devono effettuare gli esami del sangue nel San Bortolo 2. Per gli utenti che devono accedere all’ospedale, invece, rimane confermata naturalmente la fermata interna di fronte all’ingresso del San Bortolo.

Con l’occasione, l’azienda ricorda che fino a venerdì 6 febbraio resterà invece attivo il Punto Prelievi Santa Lucia in Contrà Mure Porta Santa Lucia, mentre da lunedì 9 il nuovo Centro Prelievi nel San Bortolo 2 fungerà da sede unica.

“Con l’apertura al pubblico del San Bortolo 2 raggiungiamo un obiettivo atteso da tutta la Città – commenta il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Patrizia Simionato – Iniziamo con un servizio, il Centro Prelievi, che è essenziale per la popolazione e che registra un’utenza molto ampia, quindi sarà anche il modo migliore per far conoscere ai cittadini la nuova struttura. Il nuovo Centro Prelievi offrirà standard di accoglienza molto superiori rispetto alle sedi precedenti, con un evidente beneficio per gli utenti, e allo stesso tempo consentirà una migliore gestione delle attività per i nostri operatori. Il doppio trasferimento dalle due sedi fino a oggi in uso avverrà senza alcuna interruzione o riduzione temporanea del servizio”.

