Chiamano i Carabinieri per un furto e vengono beccati con la droga in camera

Hanno chiamato i Carabinieri per un furto nella loro abitazione ma, quando i militari sono arrivati sul posto, da vittime si sono ritrovati ad essere indagati.

Protagonisti della bizzarra vicenda di cronaca un 39enne di Marostica e un 50 enne di Tezze sul Brenta.

Il 39enne di Marostica è stato denunciato a piede libero: dopo essere entrati in casa dell’uomo, che li aveva chiamati per denunciare un furto, durante il sopralluogo i militari hanno rinvenuto nella camera da letto 327,4 grammi di marijuana e oltre 18 grammi di resina della stessa sostanza. Per lui è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Vicenza e la segnalazione alla Prefettura come assuntore.

Scenario simile a Tezze sul Brenta per un 50enne che ha chiamato le forze dell’ordine per un furto in casa. Anche qui i Carabinieri hanno rinvenuto 48 grammi di marijuana e l’uomo è stato segnalato al Prefetto per uso personale.

Durante i controlli effettuati nel weekend a Bassano del Grappa inoltre i militari hanno sanzionato per ubriachezza un 20enne di Cassola, un 19enne di Bassano del Grappa e un 19enne di Borso del Grappa i quali, controllati a seguito di richiesta all’esterno di un bar di via Gamba, sono stati trovati con evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcool.

