Fumo e fiamme dalla Bmw con bombola di gas. Il conducente scende in tempo

Un automobilista vicentino se l’è vista brutta ieri pomeriggio mentre transitava con la sua Bmw 520 nel territorio di Arcugnano, quando dal cofano della vettura ha visto fuoriuscire del fumo. Qualche attimo prima all’interno dell’abitacolo aveva percepito un odore inusuale, svoltando immediatamente verso il ciglio della strada per accostare, in maniera trafelata sapendo dell’alimentazione a gas.

Tempo di completare la manovra che proprio dal “muso” della sua vettura è scoppiato un incendio nel vano motore, domato dopo l’intervento dei vigili del fuoco del capoluogo vicentino. L’automobile ha riportato danni importanti, per migliaia di euro e difficilmente si potrà rimettere in strada.

L’inconveniente risale alle 15 del giorno di festa dell’Immacolata, in via Breganzola nell’hinterland di Vicenza, sotto i Colli Berici. L’automobilista, un uomo della zona, era l’unico occupante del veicolo, e per sua fortuna è stato abile e tempestivo a sgattaiolare fuori dal posto guido dopo aver avvertito il pericolo imminente. Una volta fuori ha composto il numero di emergenza, con una squadra di pompieri a raggiungerlo sul posto indicato nell’arco di una manciata di minuti, complice la relativa vicinanza della caserma.

Per il proprietario della malcapitata Bmw un grosso spavento e il grattacapo di una nuova macchina da acquistare, probabilmente, mentre appunto per il mezzo i danni sarebbero ingenti, visto che le fiamme hanno intaccato anche la scocca e parte degli interni. Ma nessuna necessità di ricorrere a cure di pronto soccorso. A causare il rogo improvviso, in casi come questi, un innesco accidentale di natura elettromeccanica, un’anomalia tutta da spiegare. Un guasto, insomma, che poteva costare ancora più caro di quanto non sia avvenuto, anche grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco riusciti a prevenire il possibile scoppio della bombola di alimentazione.