Arriva al Palladio il multisala di lusso, l’apertura il primo ottobre

Cinque sale, 508 posti a sedere, poltrone reclinabili, spazi ampi fra le file, un tavolino per ogni spettatore e un’esperienza di vista e ascolto di altissima qualità: sono queste le principali caratteristiche del nuovo multisala di Uci Cinemas che aprirà i battenti il primo di ottobre all’interno del centro commerciale Palladio a Vicenza in Strada Padana verso Padova 60. Si chiamerà Uci Luxe Palladio.

Uci Cinemas è il più importante circuito cinematografico presente in Italia, conta 42 strutture multiplex e 436 schermi. Quella vicentina sarà la terza multisala Luxe del circuito e promette “un’esperienza cinematografica di lusso in termini di qualità, comfort e stile”, come informa la nota diramata alla stampa. Una specie di “1° classe” dell’esperienza cinematografica, in tempi nei quali sempre più spesso la fruizione dei contenuti cinematografici avviene fra le mura di casa con maxischermi.

Le poltrone di lusso reclinabili di ultima generazione nel nuovo multisala saranno disposte in modo tale che tra una fila e l’altra gli spettatori possano avere uno spazio per le gambe superiore di tre volte rispetto a quello esistente nelle normali sale cinematografiche. Tutte le poltrone sono dotate poi di un tavolino a uso esclusivo dello spettatore. Grazie a un miglior posizionamento dei proiettori e degli altoparlanti all’interno delle singole sale e agli extra schermi fino a 480 metri quadrati Uci Luxe Palladio è in grado di massimizzare la qualità delle proiezioni in termini di immagini e suoni.

Non mancherà poi l’area di vendita di cibi e bevande, un bar e distributori automatici. Oltre a tutti i film in programmazione, nella multisala saranno inoltre proiettati concerti musicali, eventi sportivi, opere liriche, teatro, manga e film in versione originale. Ancora non son stati comunicati i prezzi del singolo biglietto, ma sono state annunciate tariffe agevolate che il circuito Uci prevede per gli amanti del cinema. Prima fra tutte, quella legata al piano di fidelizzazione che consente di ottenere sconti e biglietti omaggio attraverso l’attivazione di apposite tessere.

Sarà un multisala che si propone di andare oltre l’esperienza cinematografica con attività come conferenze aziendali, lanci di prodotto e meeting su più cinema contemporaneamente grazie ai collegamenti in streaming o via satellite da qualsiasi parte del mondo. Previste anche premiére mondiali, anteprime riservate con attori e prime visioni riservate. Previsti infine specifici protocolli di sicurezza anti-Covid.