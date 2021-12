Atti vandalici all’Arpav, fuori uso 5 mezzi per i controlli ambientali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vandali in azione nel parcheggio interno della sede Arpav di Vicenza in via Zamenhof. Hanno agito una prima volta nel weekend, danneggiando un furgone attrezzato per i controlli ambientali in emergenza e di nuovo la notte scorsa mettendo fuori uso quattro mezzi sempre dedicati ai controlli. Nonostante il parcheggio ospiti tutte le auto aziendali sono stati presi di mira solamente i veicoli che servono per le operazioni di controllo. Veicoli – come fa sapere una nota stampa dell’agenzia – che erano distanti tra loro e in mezzo ad altre auto, che non sono state minimamente toccate.

Non è stato commesso alcun furto nonostante l’attrezzatura specialistica contenuta all’interno degli abitacoli, ma il danno ammonta a qualche migliaio di euro ed è stata compromessa l’attività dell’Arpav che sporgerà denuncia anche per interruzione di pubblico servizio. Per evitare che possano ripetersi altri episodi l’agenzia ha

aumentato il controllo della vigilanza.