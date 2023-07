Auto piomba sui passanti: due feriti gravi. Il guidatore forse colpito da un malore

Attimi di panico in zona Ponte Alto a Vicenza, nel tardo pomeriggio: un’auto, alla cui guida c’era un anziano colpito forse da un malore, è piombata su alcuni passanti, investendoli. I feriti sono ora ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza.

Tutto è successo in un attimo pochi minuti dopo le 19 nella zona commerciale dove sorge anche il supermercato Esselunga: l’anziano, colpito molto probabilmente da un mancamento improvviso, ha perso il controllo della sua auto, invadendo il parcheggio di un ambulatorio veterinario e il negozio Italpet, sradicando delle colonnine e travolgendo due pedoni che stavano passando.

I feriti sono un uomo di circa 40 anni e una donna di 45, portati in ospedale in codice rosso. La donna, in particolare, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo per un importante trauma cranico.

Sul posto, anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Vicenza.