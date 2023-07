Schianto sulla provinciale del Costo: feriti due anziani e due donne incinte

Grave incidente nel pomeriggio sulla strada provinciale 349 del “Costo”, poco prima dell’abitato di Tresché Conca (Roana) nel pomeriggio: lo schianto ha coinvolto due auto e provocato quattro feriti.

L’incidente è avvenuto alle 15,15 di oggi, venerdì 21 luglio: le persone ferite sono due donne incinta e due anziani. Un’Audi A6, condotta da un 70enne di Vicenza con a fianco la moglie, diretti verso l’Altopiano si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Range Rover guidata da una vicentina e sulla quale viaggiava anche la cugina, entrambe in stato di gravidanza.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco arrivati da Asiago: hanno messo in sicurezza le due auto, mentre le due donne e la coppia di anziani sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferiti all’ospedale di Santorso. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

I carabinieri di Canove e la polizia locale di Roana hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora, mentre le ripercussioni sulla viabilità (intensa trattandosi di un venerdì pomeriggio) sono andate avanti fino alle 18.