Basilica palladiana riprodotta con 60mila mattoncini. Sarà esposta in Loggia del Capitaniato

Un lavoro costato tempo e fatica ma che, sicuramente, premia per l’originalità dell’idea. Il Gruppo Gattoncini ha riprodotto fedelmente l’edificio storico simbolo per eccellenza del centro di Vicenza in scala 1 a 43, realizzato con 60mila mattoncini.

Dopo aver compiuto quella che si può definire a tutti gli effetti una vera e propria opera d’arte, i realizzatori hanno deciso di esporla di fronte all’originale e sarà aperta al pubblico mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 19 in Loggia del Capitaniato. L’esposizione, ad ingresso libero e con il patrocinio del Comune di Vicenza, sarà inaugurata alle 10 alla presenza delle autorità e degli organizzatori.

Per completare l’opera ci sono volute più di 600 ore, metà per la progettazione e il restante per il montaggio della struttura che misura 120 centimetri, larga 80 ed alta 50. Il peso totale si aggira sui 50 chilogrammi. Dal momento della progettazione alla fine della realizzazione sono passati 18 mesi.

L’idea del Gruppo Gattoncini è nata durante il lockdown della primavera del 2020 e poi si è concretizzata nel giugno 2020 quando il gruppo ha scelto di riprodurre la Basilica palladiana. Si sono così succedute numerose visite al monumento, sono state scattate molte foto per trovare la miglior combinazione di mattoncini che potesse rendere al meglio la creatività di Palladio.



La scala 1 a 43 ha permesso di evidenziare i particolari architettonici principali. La gran quantità di mattoncini necessari per realizzare l’opera è stata reperita contattando i vari negozi di appassionati sparsi per tutta Europa.

Spesso è stato necessario ricalibrare il progetto al computer per risolvere i problemi di solidità e stabilità. L’elemento più difficile da riprodurre è stata la copertura a carena di nave rovesciata.