Un anno senza Paolo Rossi, realizzate 20mila cartoline celebrative

Il 9 dicembre ricorre il primo anniversario dalla scomparsa di Paolo Rossi, indiscusso campione che ha lasciato a Vicenza un ricordo indelebile facendo sognare intere generazioni. Non è stato solo un grande calciatore ma era apprezzato anche per le grandi qualità umane che lo rendevano amato da tutti i vicentini.

Proprio in suo onore è nata una manifestazione che vuole rendergli omaggio nel primo anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa “Una cartolina per Paolo Rossi”, nasce per regalare a tutti i suoi estimatori una figurina speciale che verrà distribuita giovedì 9 dicembre in città. Il progetto prevede di condividerla la foto di Paolo Rossi tramite i social, in ricordo del cittadino onorario di Vicenza.

L’idea è maturata al Gruppo Amici di Paolo Rossi ed è stata accolta dal Comune di Vicenza che ha deciso di patrocinarla in collaborazione con Lanerossi Vicenza, Coordinamento Club Biancorossi e Consorzio Vicenzaè.

A presentarla, oggi in sala Stucchi, sono stati il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron, Vladimiro Riva, consigliere delegato del Consorzio Vicenzaè e promotore del gruppo Facebook “Amici di Paolo Rossi”, Paolo Bedin, direttore generale del LR Vicenza, Alessandro Rossi, figlio di Paolo Rossi, e Ugo Bianco, curatore grafico della card.

“Abbiamo raccolto la proposta del Gruppo Amici di Paolo Rossi – ha affermato il sindaco Francesco Rucco– di realizzare un ricordo speciale dell’amato Paolo ad un anno dalla sua scomparsa. Un momento importante per la nostra città, per ciò che Paolo ha rappresentato sia dal punto di vista sportivo sia da quello personale, il suo sorriso infatti è sempre con noi. Con queste cartoline ogni cittadino potrà quindi avere con sè un ricordo di Paolo e, se vorrà, condividerlo tramite i social. Non mancheranno poi nel corso della settimana altre iniziative, organizzate anche dal Lanerossi Vicenza, per mantenere viva la memoria del nostro indimenticato cittadino onorario”.

Le cartoline, con l’immagine del campione e la scritta “Grazie Paolo”, saranno disponibili da giovedì 9 dicembre, giorno della scomparsa un anno fa di Paolo Rossi, nei club Biancorossi, nei negozi del centro storico che esporranno la locandina dal titolo “Tutti insieme per Paolo Rossi”, negli uffici IAT e nella sede del Consorzio Vicenzaè. Le card saranno inoltre consegnate anche allo stadio Menti in occasione della partita Vicenza-Como di domenica 12 dicembre. In totale saranno distribuite 20 mila cartoline.

Per rendere ancora una volta omaggio al campione si potrà quindi realizzare un selfie con la cartolina e condividere lo scatto nel gruppo Facebook “Amici di Paolo Rossi” o su Instagram con l’hashtag #amicidipaolorossi.

L’iniziativa in ricordo di Paolo Rossi punta ad un ampio coinvolgimento di amici, tifosi e appassionati e a rendere l’hashtag il più possibile “virale”, per rinnovare con una sorta di abbraccio via social l’affetto della città verso il calciatore.

La cartolina e la grafica sono state realizzate da Ugo Bianco che, da “amico di Paolo Rossi” e tifoso del Lane, si è offerto di riprodurre digitalmente una foto di archivio del Lanerossi Vicenza.