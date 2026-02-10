Bilancio partecipativo 2026: al via le assemblee pubbliche nei consigli di quartiere

Prende il via la prima fase dell’iter del bilancio partecipativo 2026, strumento attraverso il quale le cittadine e i cittadini possono dare il loro contributo nella scelta dei progetti che verranno realizzati dall’amministrazione a favore di tutta la comunità. Per la prima volta, il processo di definizione del bilancio partecipativo vedrà i consigli di quartiere come luoghi privilegiati di ascolto, confronto e stimolo. Tra febbraio e marzo ciascun consiglio di quartiere ospiterà un’assemblea pubblica durante la quale sarà presentato il funzionamento del bilancio partecipativo 2026.

Si partirà oggi, martedì 10 febbraio, con le assemblee nei consigli di quartiere 6, presso il Centro di aggregazione “Tecchio”, e 9, presso la Pro Loco Postumia. Si proseguirà il 12 febbraio nei consigli di quartiere 3, presso il Centro Calvi, e 5, presso il Centro Civico Ferrovieri. Seguirà l’assemblea del 17 febbraio nel consiglio di quartiere 10, presso il Centro di aggregazione di via Maurisio.

Appuntamento poi il 25 febbraio nei consigli di quartiere 4, presso il Centro Civico Riviera Berica, 2, presso il Centro Civico di via Turra, e 7, presso il Centro Civico Villa Lattes. Il 26 febbraio sarà la volta del consiglio di quartiere 8, presso il Centro Civico Laghetto, e infine il 3 marzo del consiglio di quartiere 1, presso il Centro di aggregazione “Proti”. Tutti gli incontri saranno alle 20.30, ad eccezione dell’assemblea nel consiglio di quartiere 5 che si terrà a partire dalle 20.

Il processo del bilancio partecipativo 2026 proseguirà con degli incontri aperti nei consigli di quartiere durante i quali i cittadini potranno proporre ed elaborare le idee progettuali. Ciascun consiglio selezionerà quindi una proposta progettuale che, previa verifica della sua fattibilità da parte degli uffici tecnici del Comune, sarà poi sottoposta al voto dei cittadini. Tra i dieci progetti ideati, uno per ciascun consiglio, saranno quindi realizzate le due proposte che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

