Ciclista in rianimazione dopo lo scontro con una moto sulla “Postumia”

Lo scontro tra motociclisti avvenuto ieri sui tornanti del Costo non è stato l’unico incidente della domenica sulle strade del Vicentino con coinvolti mezzi a due ruote, visto che anche nel paese di Bolzano è stato segnalato un problema. Anche in questo caso con esiti gravi, visto che un uomo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

A venire a contatto in questo caso sono stati un ciclista e un centauro, lungo la la strada “Postumia” che collega Vicenza a Cittadella, proprio all’altezza dei confini con il capoluogo berico dopo l’abitato di Ospedaletto.

Ad avere la peggio è stato un cicloamatore vicentino di 54 anni, che ha necessitato di ricovero immediato in seguito alle ferite riportate nella caduta sull’asfalto dopo l’urto con il mezzo a due ruote. L’uomo stava pedalando verso la propria dimora di ritorno da un’uscita domenicale, quando nel tardo pomeriggio di ieri si è scontrato con una motocicletta lungo la strada statale 53 “Nuova Postumia”.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri con una pattuglia subito inviata dalla stazione più vicina e l’ambulanza del Suem 118, ripartita a sirene accese in direzione San Bortolo, con a bordo il ferito. Il quale avrebbe battuto il capo sull’asfalto in seguito all’impatto di pochi minuti prima, riportando un serio trauma cranico. Dopo l’accoglienza al pronto soccorso del nosocomio cittadino, il 54enne è stato affidato alle cure intensive del reparto di rianimazione, dove ha trascorso la notte.