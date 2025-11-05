Fermato senza patente né revisione, denuncia per un 43enne. Sequestrata la Vespa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Guidava la Vespa senza patente né revisione e non era la prima volta. Nei guai è finito un 43enne residente a Caltrano, individuato a Thiene questa mattina alle 6.50 dalla Polizia Locale Nordest Vicentino durante un’attività di controllo mirata in via del Terziario.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno riscontrato a carico di E.Z. numerosi precedenti per lo stesso tipo di violazioni. L’uomo, che non aveva mai preso la patente, non era infatti nuovo al reato e la recidiva, oltre al sequestro del veicolo, gli è costata una denuncia penale.

A complicare la posizione del 43enne il fatto che la Vespa risultasse gli sospesa dalla circolazione poiché senza revisione. Il veicolo è stato quindi sottoposto anche a fermo amministrativo.

– – – –

