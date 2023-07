Moto contro auto sulla Postumia: ferito un centauro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina a Bolzano Vicentino un’auto e una moto: ad avere la peggio, come immaginabile, è stato un motociclista, trasportato in codice giallo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 10 di oggi, giovedì 20 luglio, lungo la Strada Statale 53 “Postumia”: un motociclista di 57 anni stava viaggiando sulla grande arteria in direzione di Vicenza quando, giunto all’altezza dell’intersezione con via Morosana, per cause in corso di accertamento (probabile una mancata precedenza) non è riuscito ad evitare l’urto con l’auto Bmw condotta da anziano di 73 anni che, proveniente proprio da via Morosana, ha iniziato ad impegnare la statale con direzione Treviso.

A seguito dell’urto il conducente del motociclo è rovinato a terra: subito soccorso, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza con un’ambulanza del Suem 118. I rilievi e la regolazione traffico sono stati effettuati da due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino, provenienti dai distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto .