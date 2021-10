Rimorchio “fumante” causa incendio dei rottami trasportati. Pompieri in A31

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio stamattina poco dopo le 9.30, con i vigili del fuoco della sede centrale di Vicenza a precipitarsi in autostrada sull’A31 Valdastico, dirigendosi verso il piazzale ampio dell’area di servizio Postumia Sud, dove un camion con rimorchio si “era rifugiato” alcuni minuti prima a causa del fumo proveniente dal carico scoperto.

A segnalare il problema al conducente del mezzo pesante erano stati alcuni automobilisti che lo hanno affiancato in marcia, facendo ampi cenni relativi al pericolo in corso. Al quel punto all’autotrasportatore di un carico di elettrodomestici dismessi e apparecchiature non è rimasto che accostare nell’area di servizio autostradale.

L’uomo, dopo aver posteggiato il camion a debita distanza dai serbatoi di carburante, è stato abile a staccare la motrice e allontanarla subito dal semirimorchio, dopo aver testato in prima persona il principio d’incendio che si stava alimentando nel materiale elettrico contenuto nel cassone.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e in tutto sette operatori per l’impegnativo intervento che li attendeva in territorio comunale di Bolzano Vicentino hanno utilizzato la schiuma per soffocare e spegnere l’incendio covante del carico. Una volta scampato il pericolo, verso fine mattinata è giunto sul posto un altro camion e ciò che rimaneva del materiale coperto di schiuma è stato trasbordato sull’altro mezzo.

Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno.